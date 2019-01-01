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  3. Бабенко Андрей Сергеевич
Бабенко Андрей Сергеевич
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Бабенко Андрей Сергеевич

Психиатр
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • ТОГУ, "Механизмы взаимодействия и методы оказания поддержки социально уязвимым слоям населения", 2019 г.
  • Институт Психотерапии и клинической психологии, "Гештальт терапия для жизни и консультирования"
  • ЦМК, "Когнитивно-поведенческая терапия зависимого поведения", 2019 г.
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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Дальний восток
ул. Ухтомского, 12
Консультация взрослых
Психиатр
По запросу
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