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Бабошин Игорь Григорьевич
6.0
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Бабошин Игорь Григорьевич

Рентгенолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Аалматинский медицинский институт, Лечебное дело, 1976 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
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