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Бабошин Игорь Григорьевич
6.0
0
Бабошин Игорь Григорьевич
Рентгенолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Аалматинский медицинский институт, Лечебное дело, 1976 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
0 отзывов
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