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Бабух Татьяна Викторовна
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Бабух Татьяна Викторовна
Врач клинической лабораторной диагностики
,
Зав. лабораторией
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1984 г. окончания.
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", действителен с 05.02.2011 г. по 05.02.2016 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
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