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  3. Бабух Татьяна Викторовна
Бабух Татьяна Викторовна
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Бабух Татьяна Викторовна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, педиатрия, 1984 г. окончания.
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", действителен с 05.02.2011 г. по 05.02.2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
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