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Баева В. А.
6.0
0
Баева В. А.
Эндокринолог
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Нет информации
Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
Хабаровск, ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
900 р
0 отзывов
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