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Багаткина Любовь Михайловна
6.2
1
Багаткина Любовь Михайловна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1974 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Дикопольцева, 34
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
1 отзыв
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