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  3. Багаткина Любовь Михайловна
Багаткина Любовь Михайловна
6.2
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Багаткина Любовь Михайловна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1974 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Дикопольцева, 34
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
1 отзыв

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