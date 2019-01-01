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  3. Багдасарян Кристинэ Норайровна
Багдасарян Кристинэ Норайровна

Багдасарян Кристинэ Норайровна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Педиатрия", 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
ул. Гайдара, 13
Первичный приём детей
Педиатр
1700 р
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу

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