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Багдасарян Кристинэ Норайровна
Багдасарян Кристинэ Норайровна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Педиатрия", 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
ул. Гайдара, 13
Первичный приём детей
Педиатр
1700 р
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
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