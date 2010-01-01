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  3. Бажанова Юлия Викторовна
Бажанова Юлия Викторовна
7.9
3

Бажанова Юлия Викторовна

Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Эпилептолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1990 г. окончания.
  • Интернатура, по специальности "Неврология", на базе ДККБ г. Хабаровск, 1991 г.
  • Подтверждение высшей квалификационной категории, решением краевой аттестационной комиссии Минздрава Хабаровского края, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курс повышения квалификации по программе "Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Неврология», «Функциональная диагностика", 2014 г.
  • Обучение в ИМР "Возвращение" г. Санкт Петербург по методу "Транскраниальная и трансвертебральная микрополяризация головного и спинного мозга", 2010 г.
  • Обучение работе на комплексе "Синхро-С" г. Санкт Петербург по методу "Биоакустическая коррекция головного мозга", 2013 г.
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1800 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Невродом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 138
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1500 р
Эпилептолог
1500 р
3 отзыва

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