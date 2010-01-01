Бажанова Юлия Викторовна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1800 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 138
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1500 р
Эпилептолог
1500 р
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