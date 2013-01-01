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Багирова Ламира .
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Багирова Ламира .

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2013 г. окончания.
  • ДВГМУ, интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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