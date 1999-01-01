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Бахтияров Руслан Бахтиярович
6.0
0
Бахтияров Руслан Бахтиярович
Терапевт
Стаж 1 год
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Информация о враче
Образование
АГМА, Специальность "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Специальность: "Лечебное дело", 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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