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  3. Бахтияров Руслан Бахтиярович
Бахтияров Руслан Бахтиярович
6.0
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Бахтияров Руслан Бахтиярович

Терапевт
Стаж 1 год
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • АГМА, Специальность "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Специальность: "Лечебное дело", 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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