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  3. Бакуменко Маргарита Юрьевна
Бакуменко Маргарита Юрьевна
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Бакуменко Маргарита Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Стоматология", 1985 г. окончания.
  • Сертификат А№0887002 по специальности "Стоматология", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, от 18.02.2012 г.
  • Сертификат, рег.№2483 по специальности "Терапевтическая стоматология", КГБОУ ДПО ИПКСЗ 07.02.2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курс повышения квалификации 12.01-07.02.2015 г. на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стомадент
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 109
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
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