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  3. Бальжинимаева Лариса Николаевна
Бальжинимаева Лариса Николаевна
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Бальжинимаева Лариса Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Томский Военно-Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
  • Томский Военно-Медицинский Институт, Интернатура по специальности "Терапия", 2000 г.
  • Ординатура по специальности "Лучевая диагностика", ВМедА им.Кирова, г. Санкт-Петербург, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Ультразвуковая диагностика", действителен до 2021 г.
  • Краткосрочное повышение квалификации по УЗИ сосудистой системы в 2011 г.
  • Тематический цикл "Допплерография почечных сосудов", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач ультразвуковой диагностики, КГБУЗ ГКБ №10, 2019 г. - н.в.
  • Врач ультразвуковой диагностики, Альфа-центр "Здоровье", г. Ростов-на-Дону, 2017 - 2019 гг.
  • Врач ультразвуковой диагностики, ООО "Мобильная медицина", г. Ростов-на-Дону, 2015 - 2017 гг.
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Адреса и стоимость приёма
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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