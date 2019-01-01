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  3. Балыкова Алена Витальевна
Балыкова Алена Витальевна

Балыкова Алена Витальевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет 2019 г.
  • Стоматология профилактическая
Курсы повышения квалификации
  • «Концепция гигиенического лечения. Пародонтальная терапия» 2019 г.
  • «Базовые принципы работы ручными пародонтальными инструментами» 2021г г.
  • «iTOP-Individually Trained Oral Prophylaxis is a tutored training and motivation programme for dental professionals» 2021 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • ООО «Доктор Стом», Хабаровск 2019-2020 г.
  • КГБУЗ СП «Регион», Хабаровск 2020-2022 г.
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Адреса и стоимость приёма
Body Cola
ул. Тургенева, 34
Консультация взрослых
Стоматолог-гигиенист
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