Банк Мария Юрьевна
Стаж 9 лет / Кандидат медицинских наук
Направление деятельности: работа в гастроэнтерологической лаборатории - проведение и анализ суточной рН-метрии пищевода и желудка с помощью аппарата Digitrapper Mk III, манометрии прямой кишки и анального канала на аппаратном комплексе Poligraf HP, фирмы Synectics medical, водородного дыхательного теста на аппарате Gastro+Gastrolyzer (Великобритания).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 64
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1600 р
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