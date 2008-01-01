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Банк Мария Юрьевна
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Банк Мария Юрьевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 9 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 2008 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 2009 г.
  • Диплом кандидата медицинских наук, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Гастроэнтерология", 2012 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2015 г.
  • Повышение квалификации по специальности "Терапии", 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Является участником российских и зарубежных гастроэнтерологических конгрессов.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Акне-Клиника
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 64
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1600 р
2 отзыва

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