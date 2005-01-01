Банщиков Павел Александрович
Косметолог (дерматолог-косметолог), Окулист (офтальмолог), Хирург, Зав. отделением, Пластический офтальмохирург
Стаж 11 лет
Автор многих научных работ и патентов.
Непрерывный, большой опыт работы с различными передовыми методиками омоложения лица, собственные авторские методики, хирургический опыт, индивидуальный подход к каждому пациенту.
Непрерывный, большой опыт работы с различными передовыми методиками омоложения лица, собственные авторские методики, хирургический опыт, индивидуальный подход к каждому пациенту.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Тихоокеанская, 211
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
ул. Шабадина, 19А
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Пластический офтальмохирург
По запросу
Хирург
По запросу
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