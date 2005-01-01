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Банщиков Павел Александрович
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Банщиков Павел Александрович

Косметолог (дерматолог-косметолог), Окулист (офтальмолог), Хирург, Зав. отделением, Пластический офтальмохирург
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
  • АГМА, специализация "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специализация "Хирургия", 2006 г.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Офтальмология", 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • ВГМУ, специализация "Дерматовенерология", 2016 г.
  • ВГМУ, специализация "Косметология", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Тихоокеанская, 211
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Лайф Клиник
ул. Шабадина, 19А
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Пластический офтальмохирург
По запросу
Хирург
По запросу
4 отзыва

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