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Барабаш Татьяна Николаевна
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Барабаш Татьяна Николаевна
Акушер-гинеколог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Благовещенский ГМИ, 1980 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Саико
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1820 р
0 отзывов
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