  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Барабаш Татьяна Николаевна
Барабаш Татьяна Николаевна
6.0
0

Барабаш Татьяна Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Благовещенский ГМИ, 1980 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Саико
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1820 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи