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Баранник Наталья Валерьевна
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Баранник Наталья Валерьевна
Психолог
Стаж 14 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Современная Гуманитарная Академия, специализация "Клиническая психология", 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ДГГУ, Педагогика-психология, 2013 г.
ИПКСЗ, Дефектология-логопедия, 2014 г.
ИПКСЗ, Адаптивная образовательная программа, 2014 г.
ТГМУ, повышение квалификации, 2016 г.
ИПКСЗ, Педагогика-психология, 2018 г.
ИПКСЗ, Психология, 2019 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Коррекционный педагог-психолог-дефектолог/олигофренопедагог, Школа-интернат №5 г. Хабаровск, 2005 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Нейромед
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Консультация детей
Психолог
По запросу
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