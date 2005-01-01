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  3. Баранник Наталья Валерьевна
Баранник Наталья Валерьевна
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Баранник Наталья Валерьевна

Психолог
Стаж 14 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Современная Гуманитарная Академия, специализация "Клиническая психология", 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДГГУ, Педагогика-психология, 2013 г.
  • ИПКСЗ, Дефектология-логопедия, 2014 г.
  • ИПКСЗ, Адаптивная образовательная программа, 2014 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Коррекционный педагог-психолог-дефектолог/олигофренопедагог, Школа-интернат №5 г. Хабаровск, 2005 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Нейромед
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Консультация детей
Психолог
По запросу
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