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Баранник Владислав Викторович
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Баранник Владислав Викторович
Стоматолог-ортопед
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, стоматологический факультет, 2018 г. окончания.
ДВГМУ, ординатура по специальности "Стоматолог-ортопед", 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Арт Стом
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
650 р
0 отзывов
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