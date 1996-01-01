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  3. Баранова Ирина Владимировна
Баранова Ирина Владимировна
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Баранова Ирина Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 23 года / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура "Педиатрия", 1996 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка в ГОУ ВПО ДВГМУ по специальности "Неврология", 2002 г.
  • Профессиональная переподготовка в ГОУ ВПО ДВГМУ по специальности "Физиотерапия и курортология", 1998 г.
  • Профессиональная переподготовка в ГОУ ВПО ДВГМУ по специальности "Рефлексотерапия", 2003 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1200 р
Medical Center
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1400 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1200 р
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1300 р
7 отзывов

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