Баранова Ирина Владимировна
Стаж 23 года / Врач первой категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1200 р
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1400 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1200 р
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1300 р
Загрузка комментариев...