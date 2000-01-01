Баранова Светлана Вячеславовна
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Онколог
1250 р
Вторичный приём взрослых
Онколог
1100 р
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Онколог
1250 р
Вторичный приём взрослых
Онколог
1100 р
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Консультация взрослых
Онколог
400 р
Первичный приём взрослых
Онколог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Онколог
800 р
ш. Воронежское, 164
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
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