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  3. Баранова Светлана Вячеславовна
Баранова Светлана Вячеславовна
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Баранова Светлана Вячеславовна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
  • Клиническая интернатура, 2000 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка ГОУДПО "Онкология", 2004г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Онколог
1250 р
Вторичный приём взрослых
Онколог
1100 р
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Онколог
1250 р
Вторичный приём взрослых
Онколог
1100 р
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Консультация взрослых
Онколог
400 р
Первичный приём взрослых
Онколог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Онколог
800 р
Краевой клинический центр онкологии
ш. Воронежское, 164
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
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