Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Барашкаова Анна Николаевна
6.0
0
Барашкаова Анна Николаевна
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Занькова
Татьяна Константинона
Педиатр
,
Врач ультразвуковой диагностики
6.0
0
Записаться
Нефедова
Анна Анатольевна
Врач ультразвуковой диагностики
6.0
0
Записаться
Селезнёва
Ольга Леонидовна
Врач функциональной диагностики
,
Врач ультразвуковой диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...