  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Баринова Анна Ефимовна
Баринова Анна Ефимовна
6.0
0

Баринова Анна Ефимовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Биология, 1968 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Клиническая лабораторная диагностика, 2011 г.
  • ИПКСЗ, Клиническая лабораторная диагностика, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи