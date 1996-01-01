  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Баротов Иноятулло Фатхуллоевич
Баротов Иноятулло Фатхуллоевич
6.0
0

Баротов Иноятулло Фатхуллоевич

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Неврология", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи