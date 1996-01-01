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Баротов Иноятулло Фатхуллоевич
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Баротов Иноятулло Фатхуллоевич
Невролог (невропатолог)
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Информация о враче
Образование
ТГМУ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Неврология", 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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