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Башкатов Михаил Викторович
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Башкатов Михаил Викторович

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специальность "Лечебное дело", 1988 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Терапия", 1989 г.
  • Диплом ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России по мануальной терапии от 29.12.2012 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка "Неврология" от 30.05.2015 г.
  • Свидетельство о повышении квалификации ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России по вопросам Рефлексотерапии.
  • Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России по дополнительной профессиональной программе: Вопросы профпатологии, организации и проведения предварительных, периодических медицинских осмотров 01.04.2016—30.04.2016 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
1200 р
Невролог (невропатолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Мануальный терапевт
1000 р
Невролог (невропатолог)
900 р
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