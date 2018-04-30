Башкатов Михаил Викторович
Стаж 30 лет
Ведет неврологический прием у взрослых (18+). Проводит лечение воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата, реабилитация после операций на позвоночнике, на суставах. Коррекция обмена веществ (снижение веса).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
1200 р
Невролог (невропатолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Мануальный терапевт
1000 р
Невролог (невропатолог)
900 р
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