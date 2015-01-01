Батурина Софья Эдуардовна
Стаж 2 года
Принимает детей
Специализируется на работе с детьми, имеющими особенности в развитии. Занимается коррекционной-развивающей работой и обучением детей.
К деятельности относится:
•проведение исследования особенностей развития ребенка;
•повышение познавательной активности и развитие основных психических процессов у детей (восприятие, внимание, память, мышление и др.);
•проведение занятий, которые устраняют проблемы сенсорики;
•консультирование родителей и их обучение приемам и навыкам воспитания ребенка с особенностями развития;
•отслеживание динамики развития ребенка в ходе коррекционной деятельности;
•проведение индивидуальных и групповых занятий.
К деятельности относится:
•проведение исследования особенностей развития ребенка;
•повышение познавательной активности и развитие основных психических процессов у детей (восприятие, внимание, память, мышление и др.);
•проведение занятий, которые устраняют проблемы сенсорики;
•консультирование родителей и их обучение приемам и навыкам воспитания ребенка с особенностями развития;
•отслеживание динамики развития ребенка в ходе коррекционной деятельности;
•проведение индивидуальных и групповых занятий.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Хабаровск, пер. Фабричный, 23А
Вторичный приём детей
Дефектолог
1200 р
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