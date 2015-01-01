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Батурина Софья Эдуардовна
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Батурина Софья Эдуардовна

Дефектолог
Стаж 2 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный университет, специальный психолог (дефектолог), 2015-2019 гг.
Курсы повышения квалификации
  • «Построение системы сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжёлыми множественными нарушениями развития: проблемы и перспективы», ИПКСЗ, 2017 г.
  • Видеотренинг «Как разработать АООП ДО. Методические рекомендации», «Актион-МЦФЭР», г. Москва, 2018 г.
  • Семинар «Примерные адаптированные основные образовательные программы ДО», «Актион-МЦФЭР», г. Москва, 2018 г.
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Участие в ассоциациях
  • Участие в межрегиональной научно-практической конференции.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Псилогия
Доступна онлайн запись
Хабаровск, пер. Фабричный, 23А
Вторичный приём детей
Дефектолог
1200 р
0 отзывов

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