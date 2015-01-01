Батурина Софья Эдуардовна

Специализируется на работе с детьми, имеющими особенности в развитии. Занимается коррекционной-развивающей работой и обучением детей.

К деятельности относится:

•проведение исследования особенностей развития ребенка;

•повышение познавательной активности и развитие основных психических процессов у детей (восприятие, внимание, память, мышление и др.);

•проведение занятий, которые устраняют проблемы сенсорики;

•консультирование родителей и их обучение приемам и навыкам воспитания ребенка с особенностями развития;

•отслеживание динамики развития ребенка в ходе коррекционной деятельности;

•проведение индивидуальных и групповых занятий.