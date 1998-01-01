Бай Ци
Стаж 31 год / Доктор медицинских наук
Ректор, Президент Российской научной школы исследований в области сочетания Восточной и европейской медицины,
Эксперт советник медицинской службы, почетный работник здравоохранения РФ.
Заслуженный работник здравоохранения РФ,
Заслуженный деятель науки и образования РФ, Заслуженный врач РФ,
Председатель Ассоциации китайской медицины, акупунктуры и прижигания РФ. Доктор медицинских наук, профессор, почетный академик РАМН и Наставник Докторантуры, Член-академик РАЕН, Ученый России, ННА РФ
Эксперт советник медицинской службы, почетный работник здравоохранения РФ.
Заслуженный работник здравоохранения РФ,
Заслуженный деятель науки и образования РФ, Заслуженный врач РФ,
Председатель Ассоциации китайской медицины, акупунктуры и прижигания РФ. Доктор медицинских наук, профессор, почетный академик РАМН и Наставник Докторантуры, Член-академик РАЕН, Ученый России, ННА РФ
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Адреса и стоимость приёма
ул. Дзержинского, 65
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
3000 р
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