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Бай Ци
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Бай Ци

Рефлексотерапевт
Стаж 31 год / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • Токийский Университет, клинический доктор, 1984 г. окончания.
  • Китайский Государственный Медицинский Университет, факультет "Сочетание восточной и европейской медицины", 1984 г.
  • Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, 1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Председатель Ассоциации китайской медицины, акупунктуры и прижигания РФ.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Академический лечебно-диагностический центр
ул. Дзержинского, 65
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
3000 р
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