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Бехтеев Никита Сергеевич

Бехтеев Никита Сергеевич

Стоматолог-ортопед
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет 2016
  • Дальневосточный государственный медицинский университет 2018 - ординатура
Курсы повышения квалификации
  • 2016 Формула успешного протезирования
  • 2016 Планирование ортопедического лечения
  • 2016 Актуальные вопросы современной ортопедической стоматологии
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Адреса и стоимость приёма
Арт Стом
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Гоголя, 39

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