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Бехтеев Никита Сергеевич
Бехтеев Никита Сергеевич
Стоматолог-ортопед
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет 2016
Дальневосточный государственный медицинский университет 2018 - ординатура
Курсы повышения квалификации
2016 Формула успешного протезирования
2016 Планирование ортопедического лечения
2016 Актуальные вопросы современной ортопедической стоматологии
2016 Всё о тонкостях виниров
2017 Технические аспекты эндодонтии
2017 Гнатология. От ВНЧС к окклюзии
2017 Реабилитационное протезирование при стираемости зубов
2018 Подробный ортопедический протокол
2018 Проблемы окклюзивных нагрузок на ортопедические конструкции
2021 Цельнокерамическое протезирование
2021 Факторы выбора ортопедических конструкций
2022 Концепция BMJO
2024 Функция и эстетика в тотальном и съемном протезировании
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Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
Арт Стом
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Гоголя, 39
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