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  3. Бекасова Анжелика Викторовна
Бекасова Анжелика Викторовна
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Бекасова Анжелика Викторовна

Гематолог, Онколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, специализация "Педиатрия", 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Педиатрия, Общее усовершенствование, 2010 г.
  • Гематологиия, Специализация, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-гематолог, Краевая детская клиническая больница №1.
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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Гематолог
По запросу
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 3
Первичный приём взрослых
Гематолог
1250 р
Первичный приём детей
Онколог
1250 р
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