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Бекасова Анжелика Викторовна
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0
Бекасова Анжелика Викторовна
Гематолог
,
Онколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, специализация "Педиатрия", 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Педиатрия, Общее усовершенствование, 2010 г.
Гематологиия, Специализация, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-гематолог, Краевая детская клиническая больница №1.
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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
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Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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