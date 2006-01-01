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Белан Наталья Владимировна
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Белан Наталья Владимировна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2006 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 2007 г.
  • Сертификат по специальности "Функциональная диагностика", 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет)
  • Обучение в ведущих медицинских образовательных Центрах Москвы и Санкт-Петербурга.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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