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Беликова Елена Валерьевна
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Беликова Елена Валерьевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 20 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, лечебное дело, 1997г. окончания
Курсы повышения квалификации
«Неврология», ИПКСЗ, 2004г.
«Неврология», ИПКСЗ, 2009г.
«ЭЭГ», ИПКСЗ, 2012 г.
«Неврология», ИПКСЗ, 2014г.
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
Бесплатно
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