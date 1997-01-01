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  3. Беликова Елена Валерьевна
Беликова Елена Валерьевна
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Беликова Елена Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 20 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, лечебное дело, 1997г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • «Неврология», ИПКСЗ, 2004г.
  • «Неврология», ИПКСЗ, 2009г.
  • «ЭЭГ», ИПКСЗ, 2012 г.
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
Бесплатно
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