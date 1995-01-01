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  3. Белоконь Наталья Сергеевна
Белоконь Наталья Сергеевна
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Белоконь Наталья Сергеевна

Рентгенолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
  • Интернатура: 53 интернатура медицинского состава ДВО.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
  • СпбГУ, специализация "Рентгенология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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