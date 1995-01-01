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Белоконь Наталья Сергеевна
6.0
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Белоконь Наталья Сергеевна
Рентгенолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
Интернатура: 53 интернатура медицинского состава ДВО.
Курсы повышения квалификации
Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
СпбГУ, специализация "Рентгенология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
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