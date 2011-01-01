Белокриницкая Татьяна Григорьевна
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
В своей работе выполняю следующие задачи:
1.В своей работе использую фотопротокол –как неотъемлемый этап лечения и наблюдения. Также данные фотографии пациента применяю при планировании реставраций на передних зубах с помощью Digital Smile Design (DSD)-цифровой дизайн улыбки.
2.Выполняю лечение кариеса зубов, а также лечение корневых каналов.
3.Работаю только с увеличением(с оптикой).
4.В работе использую данные компьютерной томографии.
5.Применяю современные методы местного обезболивания (электроная, компьютерная анестезия);
6.Оказываю экстренную помощь пациентам при неотложных состояниях.
1.В своей работе использую фотопротокол –как неотъемлемый этап лечения и наблюдения. Также данные фотографии пациента применяю при планировании реставраций на передних зубах с помощью Digital Smile Design (DSD)-цифровой дизайн улыбки.
2.Выполняю лечение кариеса зубов, а также лечение корневых каналов.
3.Работаю только с увеличением(с оптикой).
4.В работе использую данные компьютерной томографии.
5.Применяю современные методы местного обезболивания (электроная, компьютерная анестезия);
6.Оказываю экстренную помощь пациентам при неотложных состояниях.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
650 р
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