Белокриницкая Татьяна Григорьевна

Прямая реставрация зубов. Повышение качества эстетических реставраций с применением современных технологий и материалов. г.Владивосток, 2011 г.

Прикладная анатомия, методики обработки и обтурации системы корневых каналов. г .Владивосток, 2011 г.

Алгоритм восстановления фронтальной группы зубов г.Владивосток, 2011 г.