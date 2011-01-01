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  3. Белокриницкая Татьяна Григорьевна
Белокриницкая Татьяна Григорьевна
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Белокриницкая Татьяна Григорьевна

Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специальность "Стоматология", 2004 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Прямая реставрация зубов. Повышение качества эстетических реставраций с применением современных технологий и материалов. г.Владивосток, 2011 г.
  • Прикладная анатомия, методики обработки и обтурации системы корневых каналов. г .Владивосток, 2011 г.
  • Алгоритм восстановления фронтальной группы зубов г.Владивосток, 2011 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач стоматолог, МУЗ Городская стоматологическая поликлиника г.Дальнереченска, 2004 - 2005 гг.
  • Врач стоматолог, г.Хабаровск ООО "Стоматологическая клиника "Вита-Дент", 2005 г. - 2007 г.
  • Врач стоматолог, Стоматологическая поликлиника жилого района Рыбачий, Камчатского края, 2007 г. - 2011 г.
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Адреса и стоимость приёма
Арт Стом
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
650 р
1 отзыв

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