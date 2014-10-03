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Белокрылов Сергей Максимович
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Белокрылов Сергей Максимович

Уролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Урология", 1986 - 1988 гг.
  • Сертификат "Урология", действителен с 03.10.2014 г. по 02.10.2019 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по клинической нефрологии, 1988 г.
  • Повышение квалификации ЦИУВ г. Москва по специальности "Уро-неврология детского возраста", 1993 г.
  • Усовершенствование по избранным вопросам урологии, 1999 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член Российского общества урологов.
  • Член Дальневосточной ассоциации урологов.
  • Участник многочисленных конференций, семинаров и симпозиумов в Хабаровском крае, на территории России и ближнего зарубежья.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Консультация взрослых
Уролог
По запросу
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Консультация взрослых
Уролог
По запросу
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