Белокрылов Сергей Максимович

Владею современными методами диагностики и лечения урологических заболеваний. Имею опыт хирургического лечения заболеваний мочевой и половой системы, преимущественно пластика аномалий и пороков развития.



В настоящее время занимаюсь амбулаторной урологией, и амбулаторной хирургией органов мочеполовой системы.



Награжден - имею грамоты и благодатности за добросовестный труд в деле оказания медицинской помощи населению Хабаровского края.

Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:



Осмотр урологического больного, взятие на лабораторное исследование мазков из уретры и секрета предстательной железы, исследование на инфекции передающиеся половым путем, пальцевой массаж предстательной железы, урофлоуметрия. УЗИ органов мочеполовой системы у мужчин и мочевой системы у женщин, электро- лазеро- магнитное лечение заболеваний половой системы мужчин на аппаратах « АндроГин» и «ИФС».



Амбулаторные операции на органах мочеполовой системы до 4 степени сложности.