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  3. Белошов Максим Сергеевич
Белошов Максим Сергеевич
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Белошов Максим Сергеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Мастер-Дент
б-р Амурский, 38
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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