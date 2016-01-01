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Белоусов Евгений Валерьевич
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Белоусов Евгений Валерьевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, педиатрия, 2015 г. окончания.
  • Интернатура по хирургии, Городская клиническая больница № 11, 2016 г. окончания.
  • Ординатура «Пластическая хирургия» в Дальневосточном государственном медицинском университете, 2019-2020 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по теме «Актуальные вопросы оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов» в Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения Минздрава Хабаровского края, 2017 г.
  • Усовершенствование по теме «Ультразвуковая диагностика» в Дальневосточном государственном медицинском университете, г. Хабаровск, 2019 г.
  • Усовершенствование по теме «Колопроктология» в Дальневосточном государственном медицинском университете, г. Хабаровск, 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2016-2019 гг. - врач-хирург 1 хирургического отделения Городской больницы №7, г. Комсомольск-на-Амуре.
  • С 2019 г. по н.в. - врач-хирург 1 хирургического отделения Городской клинической больницы № 11, г. Хабаровск.
  • С 2020 г. по н.в. - врач-хирург, проктолог в Международном медицинском центре «Медикал Он Груп – Хабаровск».
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Консультация взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1000 р
Хирург
1000 р
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