Белоусов Евгений Валерьевич
Стаж 4 года
Навыки:
Общая хирургия: все виды оперативных вмешательств, лапароскопические операции.
Колопроктология: иссечение анальной трещины, геморроидэктомия, дезартеризация, удаление полипов, папиллом.
Общая хирургия: все виды оперативных вмешательств, лапароскопические операции.
Колопроктология: иссечение анальной трещины, геморроидэктомия, дезартеризация, удаление полипов, папиллом.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Консультация взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1000 р
Хирург
1000 р
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