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Бельды Николай Олегович
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Бельды Николай Олегович

Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2004 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Семинар на тему: «Клиническая гнатология. Применение ТРГ в стоматологии. Основы сплин-терапии» Доцент Лопухова Н.Б.
  • Семинар на тему: «Основы клинической гнатологии. Правила работы с артикулятором» Доцент Лопухова Н.Б
  • Семинар на тему: «Основы гнатологии. Применение аксиографии в комплексном стоматологическом лечении» Доцент Лопухова Н.Б
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог-ортопед, стоматология "Эстетика", с 2015 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Эстетика
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
400 р
1 отзыв

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