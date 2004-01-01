Бельды Николай Олегович

Семинар на тему: «Клиническая гнатология. Применение ТРГ в стоматологии. Основы сплин-терапии» Доцент Лопухова Н.Б.

Семинар на тему: «Основы клинической гнатологии. Правила работы с артикулятором» Доцент Лопухова Н.Б

Семинар на тему: «Основы гнатологии. Применение аксиографии в комплексном стоматологическом лечении» Доцент Лопухова Н.Б