Бельды Николай Олегович

ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2004 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Семинар на тему: «Клиническая гнатология. Применение ТРГ в стоматологии. Основы сплин-терапии» Доцент Лопухова Н.Б.
Семинар на тему: «Основы клинической гнатологии. Правила работы с артикулятором» Доцент Лопухова Н.Б
Семинар на тему: «Основы гнатологии. Применение аксиографии в комплексном стоматологическом лечении» Доцент Лопухова Н.Б
Принял участие в Nobel Biocare Symposium 2010 на тему: «Современные системы иплантации»
Практический семинар: «Применение костной пластики в имплантологии. Основные принципы и методики» Лектор Сергей Зорин.
Практический курс: «Особенности инновационной системы NobelActive» Лектор: Георгий Азарин, Екатерина Ульянова
Семинар на тему: «Основны принятия решений в имплантологии: хирургический и ортопедический аспекты» Аветов Владислав, Зорин Сергей.
Международный конгресс Nobel Biocare World 2G: Современные концепции как фактор успешного имплантологического лечения. Арам Давидян, Игорь Мяскивкер
Практический курс на тему: «Лазерные технологии в стоматологии. CO2: Er: YAG; GaALAs-лазеры» Рисованная О.Н
Мастер класс по теме: «Хирургический этап дентальной имплантации» Толмачёв В.Е.
Мастер класс по теме: «Протезирование полными съёмными протезами» Рыбалка Евгений Николаевич
Принял участие по программе дентальной имплантации фирмы LifeCore Biomedical
Семинар на тему: «Проблемы окклюзионных нагрузок на ортопедические компоненты» Рыбалка Е.Н
Обучение на семинаре: «Основы клинической гнатологии» Табунова Т.А
Обучение на семинаре: «Цифровое планирование улыбки» Усиков Дмитрий
Обучение на семинаре: «Как избежать возможных ошибок при протезировании на имплантах. Методики и анализ» Борис Фридзон
Семинар: «Диагностика, планирование лечения и комплексный подход в ведении ортодонтических пациентов»
«Диагностика и лечение пациентов с дисфункцией ВНЧС: важные клинические аспекты»
«Эффективная работа с индивидуальной брекет-системой INSIGNIA. Дателизация результатов в системе INSIGNIA APPROVER». Блум Станислав Александрович
Семинар по хирургии на тему: «Теоретические и практические аспекты успешного имплантирования. Традиционные ошибки и осложнения, возникающие при планировании, исполнении и сопровождении дентальной имплантации. Профилактика. Коррекция»
Семинар "Планирование ортопедического лечения" Дажаева Гаджи в 2019 г.
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Опыт работы
Стоматолог-ортопед, стоматология "Эстетика", с 2015 г. по настоящее время.
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