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  3. Белых Полина Александровна
Белых Полина Александровна
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Белых Полина Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2013 г. окончания.
  • Сертификат "Отоларингология" до 31.08.2020
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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