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  3. Белькова Анастасия Александровна
Белькова Анастасия Александровна
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Белькова Анастасия Александровна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • 2009г. - ДВГМУ по специальности "Педиатрия"
  • 2011г. - ординатура по специальности "Терапия", ДВГМУ
Курсы повышения квалификации
  • 2014г. - повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Экспертиза временной нетрудоспособности», ИПКСЗ
  • 2015г. - повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Предварительные и периодические медицинские осмотры, Экспертиза профпригодности», ИПКСЗ
  • 2016г. - повышение квалификации по специальности «Терапия», ИПКСЗ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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