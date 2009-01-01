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Белькова Анастасия Александровна
6.3
0
Белькова Анастасия Александровна
Кардиолог
,
Терапевт
Стаж 16 лет
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Информация о враче
Образование
2009г. - ДВГМУ по специальности "Педиатрия"
2011г. - ординатура по специальности "Терапия", ДВГМУ
Курсы повышения квалификации
2014г. - повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Экспертиза временной нетрудоспособности», ИПКСЗ
2015г. - повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Предварительные и периодические медицинские осмотры, Экспертиза профпригодности», ИПКСЗ
2016г. - повышение квалификации по специальности «Терапия», ИПКСЗ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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