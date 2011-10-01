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  3. Бельтюкова Ольга Васильевна
Бельтюкова Ольга Васильевна
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Бельтюкова Ольга Васильевна

Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1997 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология терапевтическая", 1998 г.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", от 01.10.2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат участника II Российского регионального конгресса Международной ассоциации детской стоматологии. IAPD REGIONAL MOSCOW 2014. 29-30 сентября — 1 октября 2014.
  • Сертификат участника семинара «Оказание стоматологической помощи детям в условиях анестезиологического пособия», IAPD REGIONAL MOSCOW 2014. 2-3 октября 2014.
  • Семинар «Секреты эфективного управления персоналом» К. Новиков, 3-4 апреля 2014г.
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Участие в ассоциациях
  • Член международной стоматологической ассоциации IAPD
  • Член секции детской стоматологии Стоматологической ассоциации России, лектор стоматологической ассоциации России
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Главный врач
По запросу
Стоматолог-терапевт
650 р
0 отзывов

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