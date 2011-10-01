Бельтюкова Ольга Васильевна

Сертификат участника II Российского регионального конгресса Международной ассоциации детской стоматологии. IAPD REGIONAL MOSCOW 2014. 29-30 сентября — 1 октября 2014.

Сертификат участника семинара «Оказание стоматологической помощи детям в условиях анестезиологического пособия», IAPD REGIONAL MOSCOW 2014. 2-3 октября 2014.

Семинар «Секреты эфективного управления персоналом» К. Новиков, 3-4 апреля 2014г.