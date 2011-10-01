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Бельтюкова Ольга Васильевна
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Бельтюкова Ольга Васильевна
Стоматолог-терапевт
,
Главный врач
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1997 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология терапевтическая", 1998 г.
Сертификат "Стоматология терапевтическая", от 01.10.2011 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат участника II Российского регионального конгресса Международной ассоциации детской стоматологии. IAPD REGIONAL MOSCOW 2014. 29-30 сентября — 1 октября 2014.
Сертификат участника семинара «Оказание стоматологической помощи детям в условиях анестезиологического пособия», IAPD REGIONAL MOSCOW 2014. 2-3 октября 2014.
Семинар «Секреты эфективного управления персоналом» К. Новиков, 3-4 апреля 2014г.
Конференция по нейросоматостоматологии «Детская стоматология — залог здоровья», г. Хабаровск, 21-23 марта 2014г.
Семинар-практикум «Прорыв в продажах» Б. Жалило, г. Хабаровск, март 2014г.
Семинар «Построение профессиональных коммуникаций между врачами-стоматологами и зубными техниками» Б. Фридзон, г. Хабаровск, 11 июня 2013г.
Семинар «Искусство продавать здоровье», г. Хабаровск, 24 января 2013г.
Семинар «Особенности предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг в связи с нормативными документами, вступающими в силу с 1 января 2013г.», г. Хабаровск, 18 января 2013г.
Семинар «Планирование индивидуальных программ профилактики стоматологических заболеваний. Мониторинг эффективности», 28 ноября 2012г., г. Хабаровск
Семинар «Стандарты сервиса в стоматологии», 27 ноября 2012г., г. Хабаровск
Семинар «Состояние слизистой оболочки полости рта – индикатор состояния здоровья организма в целом. Онкологическая настороженность врача – стоматолога», 9-10 сентября 2011г., г. Хабаровск
XVI научно-практическая стоматологическая конференция «Медико-технологические алгоритмы в стоматологии», 7-8 октября 2011г, г. Владивосток
XV Дальневосточная стоматологическая конференция «Проблемы амбулаторной стоматологии – технологический подход к решению», 30 сентября – 2 октября 2010, г. Владивосток
Диплом P&G акции «Выбери своего стоматолога», 2-е место в номинации «Лучший стоматолог»
Современные методы реставрации с использованием новых материалов компании 3M-ESPE, 30 октября 2006.
Курс обучения реставрационной терапии с применением оборудования, материалов и технологий корпорации «Дентсплай Интернэшэнл», 28 октября 2006
Дальневосточный стоматологический форум «Практическое применение новейших технологий. Традиции и инновации», 7-9 июля 2005г., г. Хабаровск
Общенациональный референдум «Зубная паста: взгляд профессионалов», 15 июля 2002г.
Краевой научно-практический семинар «Прикладные вопросы профилактики, клинико-лабораторной диагностики ВИЧ-инспекции, СПИД-ассоциируемых заболеваний, кровоконтактных вирусных гепатитов», 11-12 марта 2002г., г. Хабаровск
Курс усовершенствования по Фармакологической программе фирме SEPTODONT, клинические возможности материалов и оборудования фирмы Heraeus Kulzer, 26-27 июля 2000г., г. Хабаровск
0127241389057 ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России 30.11.2017 Организация здравоохранения и общественное здоровье
0727180478267 ГОУ ДПО Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения от 30.11.2017 Стоматология терапевтическая
0727180412104 ГОУ ДПО Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения от 27.06.2015 Стоматология детская
Еще 20
Участие в ассоциациях
Член международной стоматологической ассоциации IAPD
Член секции детской стоматологии Стоматологической ассоциации России, лектор стоматологической ассоциации России
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Главный врач
По запросу
Стоматолог-терапевт
650 р
0 отзывов
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