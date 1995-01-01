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  3. Бердникова Татьяна Викторовна
Бердникова Татьяна Викторовна
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Бердникова Татьяна Викторовна

Нарколог, Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
Хабаровск, ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Психиатр
1100 р
Нарколог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Психиатр
950 р
Нарколог
900 р
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