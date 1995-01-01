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Бердникова Татьяна Викторовна
6.0
0
Бердникова Татьяна Викторовна
Нарколог
,
Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Направление деятельности: лечение невротических расстройств, тревоги, депрессий, панических расстройств, нарушений сна, помощь в кризисных ситуациях.
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
Хабаровск, ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Психиатр
1100 р
Нарколог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Психиатр
950 р
Нарколог
900 р
0 отзывов
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