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Бережная Татьяна Григорьевна
6.0
0
Бережная Татьяна Григорьевна
Зав. отделением
,
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Центрального района
ул. Запарина, 8
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов
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