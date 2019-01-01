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Бережник Евгения Васильевна
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Бережник Евгения Васильевна

Стоматолог-терапевт, Хирург-пародонтолог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, стоматология, 2019 г. окончания.
  • Сертификат специалиста общей практики от 2019 г.
  • Ординатура по стоматологии терапевтической.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Стомадент
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 109
Консультация детей
Хирург-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
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