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  3. Бережняк Тамара Игоревна
Бережняк Тамара Игоревна
6.0
0

Бережняк Тамара Игоревна

Косметик-эстетист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Эстетическая косметология
ул. Ленина, 26
Консультация взрослых
Косметик-эстетист
500 р
0 отзывов

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