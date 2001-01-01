Берикашвили Гурам Темуразович

Преподаватель кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Автор нескольких научных работ по актуальным проблемам в стоматологии, в том числе с разработкой малоинвазивных способов лечения больных с переломами лицевого черепа.

Является соавтором трех патентов основного научного направления кафедры ДВГМУ. Специалист по имплантации зубов, направленной костной регенерации и пластической хирургии челюстно-лицевой области.