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Берикашвили Гурам Темуразович
6.3
9

Берикашвили Гурам Темуразович

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Директор клиники
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Способы забора свободного соединительно-тканного трансплантанта. Донорская область. Выбор и способы компенсированной реабилитации. Техника перемещения и способы ушивания. Правила васкуляризации и долгосрочный прогноз. Создание зоны кератинизированной прикрепленной десны около имплантанта, методики, прогноз, назначение, 2010 г.
  • Применение пьезотехнологий на амбулаторном стоматологическом приёме. Классические подходы и альтернативные методики, 2011 г.
  • Одномоментная нагрузка при имплантации, 2011 г.
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Участие в ассоциациях
  • Мировой имплантологический симпозиум 2014 года ( 27-28 сентября 2014 года, Россия, г. Москва)
  • Участник всемирного симпозиума врачей имплатологов, г. Баден- Баден, Франкурт-на-Майне (Германия)
  • Участник симпозиума по костной пластике «Менеджемент мягких тканей», г. Сеул (Ю. Корея)
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Зубава
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 149
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
9 отзывов

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