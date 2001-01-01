Берикашвили Гурам Темуразович
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Преподаватель кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
Автор нескольких научных работ по актуальным проблемам в стоматологии, в том числе с разработкой малоинвазивных способов лечения больных с переломами лицевого черепа.
Является соавтором трех патентов основного научного направления кафедры ДВГМУ. Специалист по имплантации зубов, направленной костной регенерации и пластической хирургии челюстно-лицевой области.
Автор нескольких научных работ по актуальным проблемам в стоматологии, в том числе с разработкой малоинвазивных способов лечения больных с переломами лицевого черепа.
Является соавтором трех патентов основного научного направления кафедры ДВГМУ. Специалист по имплантации зубов, направленной костной регенерации и пластической хирургии челюстно-лицевой области.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 149
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Стоматолог
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