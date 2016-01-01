Безмощук Сергей Владимирович
Стаж 5 лет / Врач первой категории
Специалист по удалению зубов и профилактике после удаления.
Специалист по профилактике заболеваний органов полости рта.
Специалист по профилактике заболеваний органов полости рта.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Панькова, 11
Консультация взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
ул. Ленина, 85
Консультация взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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