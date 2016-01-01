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Безмощук Сергей Владимирович
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Безмощук Сергей Владимирович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 5 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2016 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Стоматология хирургическая", 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональное использование ультразвука в Пьезохирургии. Практика на оборудовании ACTEON, 2019 г.
  • Практические рекомендации аугментации мягких тканей в области имплантатов, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центральная стоматологическая клиника
Доступна онлайн запись
ул. Панькова, 11
Консультация взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
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