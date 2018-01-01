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Безуглая Виктория Викторовна

Безуглая Виктория Викторовна

Акушер
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский колледж, по специальности "Акушерское дело", 2018 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер
По запросу

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