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Блощинская Галина Витальевна
5.7
1
Блощинская Галина Витальевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог (декретный отпуск)
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв
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