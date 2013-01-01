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  3. Блощинская Наталья Петровна
Блощинская Наталья Петровна
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Блощинская Наталья Петровна

Педиатр
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специалиация "Педиатрия", 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по программе «Избранные вопросы Педиатрии», 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Азбука здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 12
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Педиатр
800 р
0 отзывов

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