  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Блошинский Степан Андреевич
Блошинский Степан Андреевич
6.0
0

Блошинский Степан Андреевич

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Лечебное дело, 2011 г. окончания.
  • Ординатура, ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи