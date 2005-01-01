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  3. Боблакова Наталия Сергеевна
Боблакова Наталия Сергеевна
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Боблакова Наталия Сергеевна

Психолог, Перинатальный психолог
Стаж 4 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГУПС, специализация "Психология", 2005-2010 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Тренинг для тренеров по психологии, 32 часа, Российско-Американский Учебно-Научный Центр, 2008 г.
  • Курсы телефонистов телефона доверия, 240 часов , ГУЗ «Краевая психиатрическая больница», Психотерапевтический центр, отделение экстренной психологической помощи по телефону, НОУ ДПО «Центр тренингов и системного консультирования», 2010 г.
  • Психиатрия для психологов, 30 часов, Городской центр психотерапии и кинической наркологии, объединение специалистов «Клиник-А», 2011 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Доступна онлайн запись
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Перинатальный психолог
1050 р
Первичный приём детей
Перинатальный психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Перинатальный психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Перинатальный психолог
1050 р
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Доступна онлайн запись
пр. Трамвайный, 5А
Первичный приём взрослых
Перинатальный психолог
1050 р
Первичный приём детей
Перинатальный психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Перинатальный психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Перинатальный психолог
1050 р
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