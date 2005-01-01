Боблакова Наталия Сергеевна

Специализируюсь на вопросах детско-родительских отношений, низкой самооценки детей, детской агрессии и непослушания, проблемах адаптации к школе. Работаю со взрослыми при возникновении трудностей в построения взаимоотношений с противоположным полом, трудностях в отношениях с окружающими, а также трудностях, связанных с целеполаганием и движением на пути к поставленной цели, как перинатальный психолог я специализируюсь на сопровождении беременности и родов, работаю с женщинами на этапе планирования беременности, а также с парами, имеющими трудности в репродуктивной сфере. В работе с детьми и взрослыми я использую техники арт-терапии, коучинга, песочную терапию, когнитивно-поведенческую терапию, символдраму, сказкотерапию и метафорические карты.