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  3. Бобров Виктор Юрьевич
Бобров Виктор Юрьевич
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Бобров Виктор Юрьевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 1 год
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2018 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Челюстно-лицевая хирургия", 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Дентал Платинум
Доступна онлайн запись
ул. Металлистов, 1А
SmileDent
ул. Фурманова, 2
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
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