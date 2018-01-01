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Бобров Виктор Юрьевич
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0
Бобров Виктор Юрьевич
Стоматолог
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
Стаж 1 год
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2018 г. окончания.
ДВГМУ, Ординатура по специальности "Челюстно-лицевая хирургия", 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дентал Платинум
Доступна онлайн запись
ул. Металлистов, 1А
SmileDent
ул. Фурманова, 2
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
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